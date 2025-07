„Tiroler Buam“ sammelten auf kurioser Rallye Geld

So schnell von A nach B fahren, wie möglich – das stellt sich wohl ein jeder unter einer Rallye vor. Wer glaubt, es geht nur um die Geschwindigkeit, der irrt. Denn Martin Reiter und Jakob Scheidnagl traten auf den legendären Straßen des Pothole Rodeo Celtic an. Die „Tiroler Buam“ waren eines von 80 Teams aus ganz Europa am Start des neuntägigen Rennens. Ziel dabei ist, so viele Punkte wie möglich zu sammeln – bei unterschiedlichen Aufgaben.