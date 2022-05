Erpresser-Trojaner lähmt deutsches Traktorenwerk

Nach einem Hackerangriff stehen am Stammsitz des deutschen Traktorenherstellers Fendt im Allgäu in Bayern die Bänder still. Nach dpa-Informationen vom Montag ruhte die Arbeit im Werk in Marktoberdorf im bayerischen Landkreis Ostallgäu in Folge einer Cyberattacke. Eine Unternehmenssprecherin verwies auf Anfrage für Auskünfte auf Fendts US-amerikanischen Mutterkonzern AGCO.