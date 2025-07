Yamals Party: Kleinwüchsige weisen Kritik zurück

Der Mann, der aber anonym bleiben will, betonte: „Ich verstehe nicht, was daran so besonders ist. Wir sind ganz normale Leute, die auf völlig legale Weise das tun, was wir wollen.“ ADEE-Präsidentin Carolina Puente hatte die Kontroverse mit der Kritik entfacht, es sei „inakzeptabel, dass im 21. Jahrhundert Menschen mit Kleinwuchs noch immer als Unterhaltung auf privaten Feiern eingesetzt werden“. Noch gravierender sei es, „wenn dabei öffentliche Persönlichkeiten wie Lamine Yamal involviert sind“. Man erwäge rechtliche Schritte, ließ Puente wissen.