Schule wird umgestaltet, Unterricht in AVL-Gebäude

Unterricht in nahem Firmen-Gebäude

Die Kosten für den Umbau werden vom Bund getragen. Für die Zeit der Arbeiten übersiedelt die Schule in ein nah gelegenes Gebäude der AVL. Es sei modern ausgestattet, biete genügend Platz und liege hinter der Helmut-List-Halle, die ja am Tag des Amoklaufs und in den Tagen danach die Jugendlichen beheimatet hat. Über den Sommer wird das Gebäude adaptiert. Wie lange diese Übergangslösung in Kraft sein wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.