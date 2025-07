Vom Mythos zur Realität: Ein Reptil im Fokus

Sie gelten als lautlos, kühl und gefährlich. Kaum ein Tier ist mit derart hartnäckigen Vorurteilen behaftet wie die Schlange. Der Weltschlangentag am 16. Juli will dieses Bild zurechtrücken. Auch das Haus des Meeres in Wien beteiligt sich daran mit dem Sonderprogramm „Schlangenhaft gut drauf – und das völlig ohne Beine“, das sich dem Reptil aus zoologischer, ökologischer und pädagogischer Perspektive nähert.