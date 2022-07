Ransomware-Attacke auf italienische Steuerbehörde

Erpressungstrojaner in Form sogenannter Ransomware sind in den vergangenen Jahren zu einer ernsthaften und dauerhaften Bedrohung für die italienische und europäische Wirtschaft herangewachsen, warnen Experten. Zuletzt waren die italienische Bahngesellschaft Trenitalia, die Region Latium, der Senat und anderen Behörden in Italien Opfer von Hackerangriffen.