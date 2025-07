ÖGK-Chef: „Wir evaluieren uns selbst laufend“

SVS und IV gegen Rückkehr in alte Strukturen

Rückendeckung erhielt er auch von der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) und der Industriellenvereinigung (IV). „(...) Wir leben in einer komplett anderen Welt als in den 1990ern und den 2000ern. Unser System muss auf die Zukunft ausgerichtet sein und Offenheit für neue Konzepte und Innovationen bieten. Das ist aktuell möglich“, sagte der Obmann der SVS, Peter Lehner.