Firmen sollen für Twitter-Häkchen kräftig zahlen

Das berichtet der „Business Insider“ unter Verweis auf einen via Twitter kursierenden Screenshot einer Nachricht, in der Mitarbeiter des Kurznachrichtendienstes bei Firmen für eine Teilnahme am sogenannten „Verified Organizations“-Programm werben. Zu dessen Vorzügen zählt neben dem goldenen Häkchen demnach auch eine Funktion namens Tweet Bosting, die „die Reichweite und Verbreitung für Ihre Organisation und Ihre Partner erhöht, wann immer Sie twittern“.