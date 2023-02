Polizei verhaftet illegalen Bräutigam vor Hochzeit

Es sollte „der schönste Tag im Leben“ eines Kosovaren (24) und einer Ungarin werden. Doch die Braut und 30 Gäste warteten vergeblich am Standesamt in Gmunden (Oberösterreich), denn die Polizei fing den Bräutigam am Weg zu seiner Trauung ab. Die Hochzeitsgesellschaft marschierte daraufhin geschlossen zum Polizeiposten.