Letzter Bugatti Chiron um Rekordpreis versteigert

So blieb es also bei dem Vorserienmodell, das nun versteigert wurde. Zu den Besonderheiten im Innenraum gehört die großflächige Verkleidung mit gewebtem Leder, auf Armaturenbrett, Mittelkonsole, Türverkleidungen und Rückwand. Dafür wurden 2665 Meter Lederfaden verwebt. Ein Analogtacho dominiert das Fahrerdisplay, am Lenkrad befinden sich wie beim Chiron Pur Sport plus zwei rote Knöpfe: der rechte für den Motorstart, der linke für die Fahrmodi „EB“, „Autobahn“, „Handling“, und „Lift“.