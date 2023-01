25 Spieler betroffen - Bruck versäumt erste Rate!

Die negativen Schlagzeilen rund um Ostligist Bruck/Leitha reißen nicht ab. Nach der Pose um den Verbleib in der Regionalliga ist jetzt ein weiteres Kapitel hinzugekommen. In drei Raten hätten die Brucker ihren Spielern die ausstehenden Gelder bezahlen sollen. Doch bereits die erste Zahlung wurde nicht geleistet - war der 15. Jänner die Deadline dafür. „Ja, es stimmt. Die Brucker haben den vereinbarten Ratenplan zur Entschuldung nicht eingehalten“, klärt der stellvertretende Vorsitzende der VDF Oliver Prudlo auf, „jetzt wird natürlich diskutiert, wie es weitergehen soll.“ Der nächste logische Step wäre jetzt rechtliche Schritte einzuleiten.

Auch Ex-Kapitän Maximilian Divljak weiß noch nicht, wie es weitergeht: „Wir werden einmal alles mit Oliver Prudlo besprechen. Bisher gab es kein Bild und kein Ton vonseiten des Klubs.“



Zukunft steht weiter in den Sternen

Wie es mit den Bruckern in der Regionalliga Ost weitergeht, ist auch nicht geklärt. „Sie können jederzeit aus dem Bewerb aussteigen. Da gibt es keine Deadline. Auch nach drei gespielten Runden kann man eine Mannschaft zurückziehen“, erklärt NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister. Eine Fortführung wird nicht einfach werden da alle Spieler und Trainer den Verein ja bereits vor Wochen verlassen haben. Die zweite Mannschaft der Brucker wird auch nicht am Wettbewerb der 3. Liga teilnehmen. Welche Möglichkeiten bleiben dann Obmann Rödler & Co.?





Die Gerüchteküche brodelt weiter. So wird erzählt, dass die Niederösterreicher bei den Spielen nicht antreten werden, aber die Strafe dafür in Kauf nehmen und somit den normalen Gang in die Landesliga antreten. Dort soll es dann zu einer Spielgemeinschaft mit einem anderen Klub kommen - somit würde man den Startplatz verkaufen. „Von diesem Szenario habe ich noch nichts gehört“, meint etwa Brucks sportlicher Leiter Vedran Jerkovic.