Für die Kleinsten müssen Eltern noch länger zahlen

Ab 1. April wird in Salzburgs Kindergärten die Halbtagsbetreuung für Kinder von drei bis sechs Jahren kostenlos. Für die Kleinsten, unter drei Jahren, wird es in Bildungseinrichtungen aber keine Vergünstigung geben. Auch wenn sie in Alterserweiterten Gruppen am Tisch mit Kindern sitzen, deren Eltern für den Besuch ihres Sohnes oder ihrer Tochter nichts zahlen müssen.