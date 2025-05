Lukas Neumayer: „Wir können die Besten ärgern“

. . . die Bedeutung, für den Heimatklub zu spielen: Ich wurde auch oft gefragt, ob ich für Irdning oder so spiele, aber ich wollte immer daheim bleiben. Das hat mir schon immer viel bedeutet, dass ich in der Liga in Salzburg spiele und vielleicht etwas zurückgeben kann, dass sie mich unterstützen. Das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern.