65.000 Hinweise auf Kriegsverbrechen in Ukraine

EU-Justizkommissar Didier Reynders hat am am Freitag berichtet, dass internationale Ermittler bereits insgesamt 65.000 Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine gesammelt haben. „Wir befassen uns nun mit der höchsten Zahl jemals dokumentierter Kriegsverbrechen“, sagte Reynders. Dies sei ein „Wendepunkt“ in der internationalen Strafverfolgung.