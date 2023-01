Japan und Niederlande verbieten Export nach China

Weitreichende Ausfuhrbeschränkungen

Die USA hatten im vergangenen Oktober weitreichende Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nach China verkündet. Damit sollen technologische und militärische Fortschritte der Volksrepublik gebremst werden. Die Regierung in Washington will dem Land Zugang zu hochmodernen Chips und zu Maschinen, die zu deren Herstellung notwendig sind, verwehren. Die Regierung in Washington befürchtet eine Konfrontation mit der Volksrepublik wegen des Streits um Taiwan. China betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil ihres Territoriums.