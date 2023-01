Tiroler Polizei zog „rollende Bombe“ aus Verkehr

Lastwagen in Prüfhalle gebracht

„Aufgrund der vor Ort festgestellten schwerwiegenden Mängel wurde die Überprüfung durch einen technischen Sachverständigen in der Prüfhalle des Landes Tirol veranlasst“, heißt es seitens der Polizei. Insgesamt wurden dabei am Lkw, als auch am Anhänger jeweils vier schwere Mängel mit Gefahr im Verzug, wie gebrochene Bremsscheiben, gebrochene tragende Rahmenteile sowie weitere 32 schwere Mängel festgestellt.