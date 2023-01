Menschenrechtler im Iran erneut zu Haft verurteilt

Sadeghi war bereits 2013 zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Wenige Jahre später trat er für mehrere Monate in den Hungerstreik - doch vergeblich. Sadeghi wurde erst im Frühjahr 2021 freigelassen. Der 36-Jährige leidet an einem Knochentumor und soll in der Haft gefoltert worden sein.