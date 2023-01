Revolutionsgarden auf Terrorliste „unüberlegt“

Die Revolutionsgarden des Iran wurden nach der Islamischen Revolution 1979 gegründet und sind in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Da sie die jüngste Protestwelle unterdrücken, wird immer wieder Kritik an ihnen geübt. Viele Iranerinnen und Iraner, aber auch Politikerinnen und Politiker in Europa fordern, die Revolutionsgarden als Terrororganisationen einzustufen. Die USA hatten den Schritt unter Donald Trump bereits 2019 gesetzt.