Drei Journalistinnen im Iran festgenommen

Im Iran sind erneut Journalistinnen festgenommen worden. Wie die Zeitung „Etemad“ am Sonntag berichtete, wurden Melika Hashemi, Saidi Shafii und Mehrnush Sarei in das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran gebracht. Nähere Details zu den Festnahmen gibt es bisher nicht.