„Täter planen oft, alleine mit der Frau zu sein“

Fast jede zehnte Frau in Österreich wurde mindestens einmal in ihrem Leben vergewaltigt (ab 15 Jahren, Quelle: Statistik Austria). Die Mehrheit dieser Fälle landet nicht vor Gericht. Woran das liegt und wie die Situation in der Gesellschaft verbessert werden könnte, hat krone.at bei Frauenberaterin Ursula Kussyk nachgefragt. Sie leitet den Verein Notruf.