Bad Gleichenberg war die größte Überraschung

Mit Bad Gleichenberg hat in der Spitzengruppe der Regionalliga Mitte eigentlich keiner so wirklich gerechnet. Die Elf von Trainer Markus Rebernegg kam aber im Laufe der Saison immer besser in Schwung und steht hochverdient in der Spitzengruppe. Wir haben beim Sensationsteam in einem Talk der 3. Liga genauer nachgefragt.