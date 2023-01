So sportlich geht der BMW Z4 in die letzte Runde

Natürlich tu ich ihm den Gefallen. Am Heck steht M40i, das heißt, ich habe den 340 PS starken Reihensechszylinder unter der Haube. Und, ja, der klingt. Dezent, aber sportlich. Im Sportmodus noch etwas sportlicher, aber immer mit einem tiefen Bassvibrato. Dort unten, wo man es im Bauch spürt, berührt er am meisten. Nicht nur wenn es in der Waschanlage von den Wänden hallt.