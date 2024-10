Bergsteiger (21) stürzte am Loansteig in den Tod

Am Freitagabend ereignete sich eine Tragödie in Weißenbach bei Liezen: Weil ihr Sohn nicht wie versprochen nach Hause kam, schlug die Mutter eines 21-jährigen Steirers Alarm. Er war alleine zu einer Bergtour aufgebrochen, weshalb daraufhin ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach ihm suchte. Am Samstag konnte man ihn nur noch tot in den Bergen finden.