„Bei dem Bizeps werden die Machosprüche weniger“

Die Oberschenkel sind muskulös und knackig hart, Rücken und Latissimus stark und perfekt definiert. Mara Eder ist an ihrem Ziel angekommen. Heute steht die 41-Jährige beim größten heimischen Event der Natural Bodybuilding Szene in der Linzer Tips-Arena auf der Bühne und will der „Welt“ zeigen, was in ihr steckt. Denn um so auszusehen, genügt es nicht einfach nur Sport zu machen.