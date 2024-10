Schallenberg fürchtet „Feuersturm“ im Nahen Osten

„Vernünftige“ sollen gestärkt werden

Schallenberg sprach sich dafür aus, die vernünftigen Stimmen in der Region zu stärken, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen. „Nur so können Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben. Das ist der einzige Weg, um zukünftige Generationen vor dem Trauma und Leid zu bewahren, das wir derzeit erleben.“