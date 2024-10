Um Schimmels Willen

Vericherungs-Thema?

Allerdings ist der Aufwand enorm: Für das Heimspiel gegen ManCity sind 1500 Karten verkauft, für Barça sogar 2000. Ob sich der SKN am Betreiber der NV-Arena, dem Sportzentrum NÖ, schadlos halten wird? „Das werden wir uns noch überlegen, dafür wissen wir erst zu kurz von dem Problem. Wir hatten erst am Freitag die Begehung“, lässt sich Pichler Konsequenzen offen, „vielleicht ist das auch ein Versicherungs-Thema.“ Container als Ersatz hätte die UEFA nicht erlaubt, also reagierte der „SKN Rush“ rasch – und weicht gegen Man City (16.10.), Barcelona (21.11.) und Hammarby (18.12.) in die Generali-Arena aus. „Daraus wollen wir das Beste machen. Also ist es jetzt unser Ziel, dass wir das Stadion in Wien füllen.“ Gelang schon einmal. Als es bei Österreich gegen Frankreich im Vorjahr mit 10.051 Fans nationalen Rekordbesuch gab.