Auf Polizist zugerast, 150 km/h im Stadtgebiet

Auf 150 km/h im Stadtgebiet beschleunigt, rote Ampeln ignoriert und zumindest Verletzungen eines Polizisten in Kauf genommen hat ein 18-Jähriger in der Nacht auf Montag in Wien. Der Bursche hatte die Anhalteversuche der Exekutive missachtet und versucht, den Beamten zu entkommen. Die Flucht endete mit einem schweren Unfall.