Viele Anzeigen nach landesweiten Kontrollen

Zwei Lenker wurden in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand erwischt: In Mattersburg konnten bei einer 35-jährigen Fahrerin zudem auch Drogen im Auto sichergestellt werden. Ihre beiden minderjährigen Kinder waren bei der Kontrolle ebenfalls im Fahrzeug. In Oberwart gab ein Drogenlenker an, daheim eine Indoor-Plantage zu betreiben. Bei einer freiwilligen Nachschau konnten neun Cannabisstauden sichergestellt werden. Beiden Drogenlenkern wurden die Führerscheine abgenommen und Anzeigen erstattet.