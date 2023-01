3 Jahre Corona: Panik bis Wurschtigkeit

Leergefegte Straßen, Hamsterkäufe von Klopapier und Notvorräten, bei vielen Panik oder zumindest Verunsicherung. Vor fast genau drei Jahren war auch in Oberösterreich der erste Corona-Fall aufgetaucht, zwei Wochen später machte der gerade von Oberösterreich in die Regierung gewechselte Umweltminister Rudolf Anschober das Land dicht. Jetzt sperrt der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch wieder ganz auf und kündigte die Rücknahme aller Covid-Maßnahmen an. „Ich gehe davon aus, dass die Situation so bleibt und diese nicht mehr nötig sind“, unterstützt „Dr. Covid“, Dr. Bernd Lamprecht vom Uniklinikum Linz im Interview (siehe unten) diesen Schritt.