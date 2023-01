Deutscher Akzent überführte tückische Betrüger

Doch der deutsche Akzent des Anrufers machte sie stutzig. Darauf angesprochen, kam die nachvollziehbare Erklärung, dass der vermeintliche Polizist von Augsburg nach Niederösterreich versetzt wurde. Zur Sicherheit ließ sich die aufmerksame Frau sogar seine Dienststellennummer geben.. Doch beim Erkundigungsanruf meldete sich prompt wieder ein Beamter mit deutschem Akzent. „Auf seine Aussprache angesprochen, wechselte der Mann plötzlich in breite Mundart.“ Das brachte dem Verbrecher nicht nur lautes Gelächter ein, sondern dem vermeintlichen Betrugsopfer auch die Erleuchtung. „Er meinte, er sei aus Linz. Aber so eine Mundart habe ich in ganz Österreich noch nicht gehört“, hält die Pensionistin schmunzelnd fest. Ihre Leidenschaft für die Sprache hatte sie in diesem Fall vor den Gaunern bewahrt. Nun möchte sie andere warnen: „Mir war die Betrugsmasche bekannt, aber nicht die genaue Vorgangsweise. Wenn wieder jemand klingelt, drücke ich den Anrufer weg!“