Flucht aus der Gewalt ist oft Einbahnstraße

Es zeigt symptomatisch, wie schwierig es für Betroffene ist, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen: Nach dem ersten Mord im heurigen Jahr in Berndorf vor knapp einer Woche, sollten sich am Mittwoch zwei Männer wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten. Doch die Prozesse fanden nicht statt. In beiden Fällen kamen die Täter vorerst ungeschoren davon.