Twitter hat laut Musk noch etwa 2300 Beschäftigte

Kostenpflichtiges Abo soll Geld in Twitter-Kasse spülen

Insgesamt bot Twitter 631 Gegenstände aus seinem Hauptsitz in San Francisco zum Verkauf an. Darunter waren Dekoartikel, Espressomaschinen, ein zwei Meter großer Blumentopf in Form eines @-Zeichens, ergonomische Schreibtische, Pizzaöfen und Fernseher.