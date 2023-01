Betrunkener Urlauber (16) zog Spur der Verwüstung

Nach einer Zechtour machte sich der 16-jährige Däne in der Nacht auf Freitag in Wagrain auf den Heimweg. Dabei fand er sein Hotel nicht mehr und schlug an drei Orten die Haustüre oder die dazugehörige Glasscheibe ein. Am letzten Tatort fanden die Polizisten den Randalierer schlafend im Innenbereich eines Hotels.