Zwei Autoknacker von Polizei gefasst

Ein DNA-Treffer führte die Ermittler letztlich zum 28-Jährigen. Pikantes Detail: Der Asylwerber befindet sich bereits wegen anderer Delikte in der Justizanstalt Salzburg (JA). Er gab ein Geständnis ab, in dem er seinen Komplizen belastet. Diesen nahm die Polizei am 17. Jänner fest. Er hingegen ist nicht geständig. Die Ermittler konnten den Männern zumindest fünf Einbrüche nachweisen. Aufgrund der Tatorte und -zeiten werden sie weiterer ähnlicher Einbrüche verdächtigt.