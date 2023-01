Rumoren im Kreml: Wagner-Chef ortet „Verräter“

Der Chef der Wagner-Miliz, Jewgenij Prigoschin, geht jetzt aufs Ganze. In einem Frontalangriff ortet er „Verräter“ im Kreml, „die sich im Falle einer Niederlage den USA an die Brust werfen wollen“. In der Präsidentenverwaltung, so Prigoschin, würden Leute arbeiten, die nur an eines denken; dass Russland den Krieg verlieren möge. Aber, so droht der Wagner-Chef, auf die Verräter warte „Wagners Vorschlaghammer“ (so tötet die Miliz Abtrünnige in den eigenen Reihen).