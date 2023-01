Schneechaos in Kärnten: Erneut Stromausfälle!

Bäume umgestürzt

Zwei weitere Verkehrsunfälle hatten sich in St. Urban und Schiefling am See ereignet. Da waren aufgrund der winterlichen Fahrverhältnissse Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen. In den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt sowie in Krumpendorf mussten die Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume ausrücken.