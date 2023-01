Schützen B-Vitamine vor Herzinfarkt?

Die meisten B-Vitamine sind sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, zum Beispiel in grünem Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen. Vitamin B12 ist dagegen in ausreichenden Mengen ausschließlich in tierischen Produkten wie Fisch, Fleisch, Eiern und Milchprodukten zu finden.