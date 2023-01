VPNÖ-Ebner: „Führen Wahlkampf mit ganzem Herzen“

Über 50 Meldungen zu zahllosen zerstörten Werbeflächen, Landschaftselementen und Transparenten der VPNÖ sind im Zuge der Landtagswahl in Niederösterreich bereits eingetroffen, wie VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat. Die Vandalismus-Aktionen werde man alle zur Anzeige bringen, so Ebner, der zugleich aber auch die vielen schönen Momente im laufenden Wahlkampf festhalten möchte.