Wie Ukraine-Vertriebene solide Arbeit finden

380 freie Stellen bei Spar in Tirol und Salzburg

Die Spar-Zentrale Wörgl ist mit dem Großhandelslager, den Produktionsbetrieben und den Spar-Märkten in Tirol und Salzburg mit rund 9000 Mitarbeitern einer der größten und wertvollsten Arbeitgeber in der Region. Aktuell sind laut Vorstandsdirektor Hans K. Reisch 380 Arbeitsplätze zu besetzen, wie er gegenüber der „Tiroler Krone“ erzählte. „Insbesondere benötigen wir Verkaufspersonal in den Spar-Märkten und Personal für die Produktlager sowie Lkw-Fahrer für die Zentrale in Wörgl“, führte Reisch weiter aus und meinte abschließend: „Es ist derzeit schwierig, alle offenen Stellen immer zeitnah zu besetzen. Daher freuen wir uns umso mehr über die Möglichkeit, unser Unternehmen interessierten Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und bei uns Schutz bekamen, präsentieren zu können. Vielleicht wird ja der eine oder die andere, die heute da waren, bei uns zu arbeiten beginnen.“