TV-Star Teichtmeister verliert seine Engagements

Die Enttäuschung vieler TV-Zuseher war groß, als „Die Toten von Salzburg“ am 6. Jänner ohne Major Peter Palfinger über die Bühne gingen. Der Kommissar weilte laut Drehbuch auf Kur, war nur in der Schlussszene am Schirm. Seit Freitag weiß man den wohl wahren Grund: Publikumsliebling Florian Teichtmeister ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt!