Kinderporno-Anklage für Schauspieler Teichtmeister

Geboren wurde Teichtmeister am 4. November 1979 in Wien, wo er auch das Max-Reinhardt-Seminar besuchte. Bereits 2001 spielte er in „norway.today“ am Volkstheater, wofür er im Jahr darauf mit dem Karl-Skraup-Preis ausgezeichnet wurde. Er ist zudem Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und war zuletzt im österreichischen Film „Corsage“ sowie in „Die Toten von Salzburg“ und TV-Serien wie „Tatort“, „Kommissar Rex“ oder „SOKO Kitzbühel“ zu sehen.