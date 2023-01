Spannung pur - Wallern greift im Frühjahr an!

Mit dem zweiten Tabellenplatz befindet sich der SV Wallern in der OÖ-Liga aktuell in Lauerposition. Vier Punkte liegt die Haidacher-Elf hinter Herbstmeister Oedt. Im Frühjahr will man jetzt noch einmal angreifen und vielleicht am Ende der Saison noch über den Aufstieg in die 3. Liga jubeln. Im fan.at-Fußballtalk sprach Trainer Horst Haidacher über die Rückrunde und die Ziele der Wallener.