Arbeitspflicht für Asylwerber - eine gute Idee?

Die Krawalle im November in Linz oder zu Silvester in Wien sind vielen noch gut in Erinnerung. Jugendliche, oft mit Migrationshintergrund oder mit Asylstatus, haben eine Spur der Verwüstung gezogen - mit einem richterlichen Nachspiel. 46 der Linzer Randalierer soll nun der Asylstatus entzogen werden.