Bäckerei-Einbrecher von Frühaufsteher überrascht

Viele Gedanken über die Arbeit in einer Bäckerei hat sich ein Krimineller im Vorfeld eines Einbruchsversuchs wohl nicht gemacht. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Mann um 4 Uhr Früh in einen Betrieb im Kremstal einsteigen wollte, in dem bereits frische Köstlichkeiten vorbereitet wurden.