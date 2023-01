Holocaust-Vergleich: Tory-Abgeordneter suspendiert

Bridgen habe in seiner Kritik an Corona-Impfungen „eine Linie überschritten“ und Falschinformationen verbreitet, sagte der bei den Tories für die Fraktionsdisziplin zuständige Simon Hart. „Als Nation sollten wir sehr stolz darauf sein, was mit dem Impfprogramm erreicht wurde. Der Impfstoff ist die beste Verteidigung gegen Covid, die wir haben.“ Fehlinformationen würden Schaden anrichten und Leben kosten.