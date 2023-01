Autolenker fuhr in Tirol trotz Rot in Kreuzung ein

Kurz nach 6.30 Uhr hielt der 26-jährige Einheimische mit seinem Pkw auf der Salzburger Straße in Wörgl sein Auto an einer roten Ampel zunächst an. Wie es von der Polizei heißt, dürfte der Mann dann „vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung“ plötzlich doch losgefahren sein, obwohl die Ampel noch rot war.