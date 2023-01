Nach Rausschmiss zog er Blutspur durch die Stadt

Sein erstes Opfer fand der 50-jährige Herumstreicher in Person des früheren Apothekerkammer-Präsidenten Heinrich Burggasser. Er rüttelte in der Silvesternacht so lange an der zugemachten, aber nicht versperrten Türe, bis er einbrechen konnte. Die Waden des 74-Jährigen fesselte der Täter mit einem Gürtel, erschlug den Pharmazeuten brutal. Laut Kriminalisten war der Tatort „völlig chaotisch“.