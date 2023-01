2 Mordfälle, ein Täter! Einbrecher unter Verdacht

Zwei Mordfälle am Rande von Wien innerhalb kürzester Zeit: Nun sind die Ermittler auf einer heißen Spur. In den beiden Fällen rund um den ermordeten ehemaligen Präsidenten der Österreichischen Apothekerkammer an Silvester sowie jene junge Mutter, die am Sonntag in ihrer Wohnung von ihrem Ehemann tot aufgefunden wurde, könnte ein und derselbe Täter zugeschlagen haben.