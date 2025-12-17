Brand bei Wiener Klinik: 16 Fahrzeuge im Einsatz

Auf einer Baustelle im Außenbereich der Wiener Klinik Landstraße ist es am späten Mittwochvormittag zu einem Brand gekommen. Laut der Berufsfeuerwehr Wien wurde aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen bei dem Gebäude Alarmstufe 3 ausgerufen. Eine Gefahr für die Patienten bestand nicht, der Einsatz erwies sich aber als herausfordernd.
Am Dach des Klinikgebäudes finden derzeit Bauarbeiten statt. Dabei kam es laut Berufsfeuerwehrsprecher Lukas Schauer zu einem Schwelbrand mit Rauchentwicklung. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der damit verbundenen Sicherheitsauflagen rückte die Berufsfeuerwehr gegen 11 Uhr vorsorglich mit 16 Fahrzeugen aus, um den Brand zu löschen.
Keine Evakuierungen notwendig
Verletzte gab es laut Wiener Gesundheitsverbund nicht, das Feuer betreffe den „patientinnen- und patientenfernen Dachbereich der Baustelle“. Wegen der Notwendigkeit umfangreicher Kontrollen in angrenzenden Bereichen habe man später sogar auf Alarmstufe 3 erhöht, berichtete Schauer. Es habe nach Angaben der Berufsfeuerwehr zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Klinikpersonal sowie Patienten bestanden. Evakuierungen seien nach ihren Informationen nicht notwendig gewesen.
Rettungssperre verhängt
Der Einsatz gestaltete sich aufgrund des Dachbereichs als herausfordernd. Laut Schauer musste die Dachverkleidung geöffnet werden, mit Löschlanzetten versuchten die Einsatzkräfte anschließend die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Eine sogenannte Rettungssperre wurde für die Zeit des Einsatzes vorübergehend verhängt. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt, nachdem der Brand gelöscht wurde, so Schauer zur „Krone“.
