Brand bei Wiener Klinik: 16 Fahrzeuge im Einsatz

Keine Evakuierungen notwendig

Verletzte gab es laut Wiener Gesundheitsverbund nicht, das Feuer betreffe den „patientinnen- und patientenfernen Dachbereich der Baustelle“. Wegen der Notwendigkeit umfangreicher Kontrollen in angrenzenden Bereichen habe man später sogar auf Alarmstufe 3 erhöht, berichtete Schauer. Es habe nach Angaben der Berufsfeuerwehr zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Klinikpersonal sowie Patienten bestanden. Evakuierungen seien nach ihren Informationen nicht notwendig gewesen.