Prominente Neuzugänge sollen Klassenerhalt sichern

Mit 14 Punkten nach 16 Spielen kämpft Aufsteiger Siegendorf in der Regionalliga Ost um den Klassenerhalt. Dem Zufall will man im Frühjahr bei den Burgenländern nichts überlassen. Mit den Ex-Bundesliga-Kickern Dominik Wydra, Philipp Schmiedl und sechs weiteren Neuzugängen hat man die Qualität des Kaders angehoben. Präsident Peter Krenmayr war in der 3. Liga bei Marco Cornelius zu Gast.